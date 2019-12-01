Yankel Benítez llama a extremar cuidados ante el frente frío número 30 en Morelia

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- Ante la llegada del frente frío número 30, el Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, compartió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para prevenir afectaciones por las bajas temperaturas que ya se registran en distintas zonas del municipio, principalmente en áreas serranas.

El titular de la política interna informó que en comunidades como Atécuaro, San José de las Torres y Jesús del Monte se han registrado temperaturas de hasta cuatro grados centígrados durante las mañanas, por lo que hizo un llamado a tomar precauciones, especialmente en el cuidado de niñas, niños y personas adultas mayores.

“Este tipo de temperaturas implica que empecemos a tomar precauciones. Es importante abrigarse, usar ropa en capas, consumir alimentos ricos en vitaminas y, en caso de utilizar fogones, chimeneas o braseros, hacerlo con mucho cuidado, evitando que se acerquen menores y manteniendo los espacios bien ventilados”, señaló Benítez Silva.

Asimismo, destacó que el Ayuntamiento de Morelia ya realiza acciones preventivas y de difusión a través del Plan Familiar de Protección Civil, con el objetivo de que la población conozca las recomendaciones, tenga a la mano los números de emergencia y sepa cuál es la clínica más cercana, particularmente en las zonas con mayor riesgo por el descenso de temperatura.

El Secretario recordó que estas acciones responden a la línea de trabajo que impulsa el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, quien ha priorizado la atención cercana y el bienestar de las familias morelianas, instruyendo a toda la administración a actuar de manera preventiva y brindar atención oportuna a quien lo necesite.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de Morelia se mantiene atento y cercano a la ciudadanía, invitando a las y los morelianos a seguir las recomendaciones y a acercarse al municipio ante cualquier situación de riesgo.