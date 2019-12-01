Yankel Benítez inaugura Huerto Comunitario de Telesecundaria 'Fernando Montes de Oca'

Morelia, Michoacán; 24 de marzo de 2026.- Con la premisa de que fortalecer a las comunidades construye la paz y las condiciones para el mejor lugar para vivir, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, encabezó la inauguración del Huerto Comunitario de la Telesecundaria "Fernando Montes de Oca".

El encargado de la política interna del municipio estuvo acompañado de funcionarios del Ayuntamiento de Morelia y en particular de José Manuel Álvarez Lucio, director general del DIF Morelia, ya que esta institución encabezada por su presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, llevó a cabo una jornada de asistencia en el lugar.

Benítez Silva recordó a la comunidad de Cotzurio y a todo el plantel educativo, que la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es una aliada de la educación y del desarrollo sostenible en la mancha urbana y las tenencias.

Cabe destacar que en el acto también estuvieron presentes el director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, y autoridades de la escuela encabezadas por su director, Ángel Arteaga López, respaldando su impulso a este proyecto responsable y sostenible en pro de Morelia.