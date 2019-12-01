Yankel Benítez inaugura el Séptimo Festival de la Capirotada y la Empanada en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 11:03:25

Morelia, Michoacán, a 28 de marzo de 2026.- En representación del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó la inauguración de la 7ª edición del Festival de la Capirotada y la Empanada, evento organizado por el Gobierno de Morelia a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), en el marco de las celebraciones de Semana Santa.

Durante su mensaje inaugural, Yankel Benítez destacó el valor de las tradiciones y el talento local, al señalar que “Morelia es una ciudad que se distingue por su riqueza cultural y gastronómica; cuando impulsamos a nuestra gente y sus productos, hacemos que nuestra ciudad brille aún más”.

En esta edición, participan 25 panaderías expositoras que ofrecen más de 200 variedades de capirotadas y empanadas, consolidando esta feria como un espacio que preserva recetas tradicionales, al tiempo que impulsa la innovación gastronómica y el desarrollo económico local.

Posteriormente, la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, resaltó la diversidad de productos que se presentan en este festival e invitó a las familias morelianas y visitantes a disfrutar de esta experiencia gastronómica, disponible hasta el próximo 29 de marzo.

Asimismo, se reconoció el trabajo de representantes del sector como Alejandro Durán y Oliverio Cruz, quienes, desde CANAINPA y CANACO Servytur, han contribuido a fortalecer este festival como una tradición viva y en crecimiento.

Con este tipo de actividades, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de promover espacios de convivencia familiar, fortalecer las tradiciones y dinamizar la economía local.