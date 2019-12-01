Yankel Benítez impulsa regularización y mejoras en colonia Las Verónicas

Yankel Benítez impulsa regularización y mejoras en colonia Las Verónicas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 11:09:05
Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, visitó la colonia Las Verónicas, al nororiente de la ciudad, donde sostuvo un diálogo cercano con las y los vecinos para definir la programación de trabajos que permitirán mejorar sus accesos, con el apoyo de maquinaria del Ayuntamiento.

Siguiendo las instrucciones del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se continúa dando atención puntual a las necesidades de la ciudadanía, con un trato sensible y de escucha a las peticiones de todos los sectores de la población.

Además de estas acciones, el Gobierno de Morelia trabaja en la regularización de la colonia, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a las familias que la habitan, mejorar la prestación de servicios básicos y contribuir a un mayor bienestar en la comunidad.

Con estas medidas, el Ayuntamiento avanza en el ordenamiento de la ciudad y en la consolidación de Morelia como un lugar digno y seguro para vivir.

Noventa Grados
