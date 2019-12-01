Yankel Benítez impulsa la recuperación de la Jefatura de Tenencia en Chiquimitío

Morelia, Michoacán; 15 de abril de 2026.- Como parte de las acciones para la recuperación de espacios públicos y la reconstrucción del tejido social en las tenencias del municipio, el Ayuntamiento de Morelia avanza en la rehabilitación de la Jefatura de Tenencia de Chiquimitío, un espacio que hoy vuelve a estar al servicio de la ciudadanía.

El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, destacó que este logro es resultado del diálogo, el respeto y el trabajo coordinado con la comunidad, lo que ha permitido recuperar un lugar que durante cuatro años permaneció cerrado y sin acceso para las y los habitantes.

Acompañado por el gerente del Centro Histórico, Gaspar Hernández Razo, así como por un equipo de restauradores, se dio inicio a los trabajos de rehabilitación del inmueble, con el objetivo de dignificar sus instalaciones y preservar su valor histórico, luego de intervenciones pasadas que afectaron su imagen original.

“Arrancamos la rehabilitación de estas oficinas que allá por 2018 fueron maltratadas, al pintar de guinda lo que siempre fue cantera colonial. No se trata solo de pintura. Se trata de dignidad. De respeto a nuestra historia. De recuperar lo que es de la gente”, afirmó Benítez Silva.

En este marco, el secretario reconoció el trabajo del jefe de tenencia, David Ruiz, por su compromiso con la comunidad, con un liderazgo cercano y responsable que entiende que estos espacios son de la gente.

La recuperación de este espacio no solo representa una mejora física, sino un paso firme en la reintegración de la tenencia a la vida institucional del municipio, devolviendo a las familias un punto de encuentro y atención cercano.

El Gobierno de Morelia refrenda así su compromiso de continuar rescatando espacios públicos y fortaleciendo la presencia institucional en las comunidades, promoviendo entornos dignos, accesibles y en beneficio de todas y todos.