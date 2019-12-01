Yankel Benítez implementa operativo para regular niveles de ruido en establecimientos de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 11:54:54

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó un recorrido de supervisión a lo largo del Boulevard García de León, con el objetivo de verificar que los bares y establecimientos nocturnos cumplan con los niveles de ruido permitidos por la normatividad vigente.

Durante la jornada, el Ayuntamiento trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Morelia, así como con vecinas y vecinos de la zona, cuya presencia brindó certeza y confianza a la población sobre la transparencia de las revisiones.

Yankel Benítez destacó que este ejercicio refleja el compromiso del Gobierno Municipal con el bienestar ciudadano:

“En la administración encabezada por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, escuchamos a la ciudadanía y trabajamos para que se respete la ley y se cuide la convivencia. No vamos a bajar la guardia; la vigilancia será permanente y de la mano con quienes viven ahí”.

El Ayuntamiento reafirma que el orden en Morelia se construye con la participación de todas y todos, y que estas acciones fortalecen la seguridad, la convivencia y la calidad de vida en la ciudad.