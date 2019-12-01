Yankel Benítez estrecha diálogo con habitantes de tenencia Morelos

Yankel Benítez estrecha diálogo con habitantes de tenencia Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 09:28:27
Morelia, Michoacán; 12 de agosto de 2025.- En cumplimiento a la instrucción del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de mantener un contacto directo con la población y atender con sensibilidad a todos los sectores, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión de trabajo en la tenencia Morelos con encargados del orden y liderazgos de la organización Casa Amigos.

Acompañado por la jefa de tenencia, Gabriela Aguilar Mejía, Yankel Benítez escuchó de primera mano las inquietudes y necesidades de las y los habitantes, principalmente en temas de servicios como el suministro de agua potable y el alumbrado público, comprometiéndose a darles seguimiento puntual.

El Gobierno de Morelia reafirma su cercanía con la gente a través de la coordinación con autoridades auxiliares y liderazgos comunitarios, trabajando de manera conjunta para atender las demandas prioritarias y mejorar la calidad de vida en las tenencias y colonias del municipio.

Este compromiso, que ha sido una constante desde la primera administración de Alfonso Martínez, forma parte de los ejes rectores que se podrán constatar en su Primer Informe de Gobierno, próximo a realizarse, y que reitera la meta de hacer de Morelia y sus tenencias el mejor lugar para vivir.

