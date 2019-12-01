Yankel Benítez escucha y atiende a vecinos de colonia Primo Tapia

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, se reunió con vecinos de la colonia Primo Tapia y alrededores para dar seguimiento a sus necesidades de servicios básicos, cumpliendo así la instrucción marcada por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

En el encuentro participaron el encargado de la política interna de Morelia y representantes de las colonias Primo Tapia, División del Norte, José María Pino Suárez, Elías Pérez Ávalos y Bosques del Oriente, quienes le expusieron sus necesidades, especialmente en lo que se refiere al suministro del agua en sus hogares.

Benítez Silva recordó que la instrucción girada por el presidente Alfonso Martínez es escuchar y atender a la ciudadanía, porque son ellos quienes saben los temas más apremiantes de sus colonias; por esta razón, registró los comentarios de los colonos y da seguimiento al tema en las áreas correspondientes del Gobierno Municipal.

La cercanía con las y los morelianos para atender sus necesidades prioritarias tiene el objetivo de seguir construyendo juntos en Morelia el mejor lugar para vivir.