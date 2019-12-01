Sheinbaum opina sobre altercado Noroña-'Alito': "demuestra lo que es el PRIAN", asevera

Ciudad de México, a 28 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo opinó sobre el altercado que protagonizaron los senadores Gerardo Fernández Noroña por Morena y Alejandro Moreno Cárdenas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al final de la sesión del miércoles 27 de agosto de 2025 en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana consideró que la actitud del dirigente nacional priista “es una muestra de lo que es el PRIAN” y la comparó con las acciones de los porros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando ella era estudiante.

“Lo que ocurrió ayer pues muestra la verdad lo que es el PRIAN. Ayer, recordé yo un episodio de cuando era joven (…) en aquel entonces la Facultad de Derecho se caracterizaba por estar llena de porros, no podías pasar por la Facultad de Derecho porque había porros por todas lados, ahí les pagaban a supuestos estudiantes para golpear a otros estudiantes”, declaró la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, refirió que cuando vio a Moreno Cárdenas golpear a un trabajador del Senado recordó las acciones que sufrió su hermano mientras era un estudiante universitario.

“Recordé un día que íbamos bajando con mi hermano y otros compañeros del anexo de Economía, que está pegado a la Facultad de Derecho, y de la nada se dejaron venir unos porros de la Facultad de Derecho a golpearlo. Lo golpearon, lo tiraron al piso y lo golpearon, por qué razón, porque los vio”, agregó la gobernante.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum recalcó que fue ‘Alito’ Moreno quien agredió primero a Fernández Noroña y uno de sus colaboradores, acto que calificó de “un autoritarismo enorme”.

“Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado, golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, pues me vino a la memoria aquella escena muy autoritaria. Se caracterizaba la Facultad de Derecho por eso y ayer, lo que vi, pues fue que siguen siendo lo mismo en el fondo”, señaló.