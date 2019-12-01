EEUU ofrece millonaria recompensa por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 12:38:52

Washington D. C., Estados Unidos, a 28 de agosto 2025.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ofreció una recompensa 10 millones de dólares por información que lleve a la detención de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera, líder criminal de Sinaloa preso en una cárcel de máxima seguridad en Colorado.

Guzmán Salazar, mejor conocido como “Alfredillo”, es señalado por las autoridades estadounidenses de ser junto con sus hermanos y medios hermanos, el líder de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, organización cofundada por su padre “El Chapo” Guzmán.

“Él y sus hermanos, Los Chapitos, tomaron el control de la facción de El Chapo en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso”, destacó la dependencia federal en un comunicado en redes sociales.

Además, ICE puso a disposición el número telefónico 520-335-7315 para cualquier ciudadano que pudiera tener información que lleve a la detención del líder criminal.

“Alfredillo” es considerado uno de los presuntos criminales más buscados por los gobiernos de México y de Estados Unidos.

Guzmán Salazar se encuentra en la lista de los diez delincuentes más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA), por posesión e intento de distribuir sustancias controladas, así como por conspirar para importar y exportar sustancias controladas para su distribución en EEUU.