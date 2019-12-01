Estudiante de Preparatoria 2 queda en silla de ruedas tras recibir un golpe con una banca en clases; investigan posible negligencia de autoridades escolares

Monterrey, Nuevo León, 28 de agosto del 2025.- La vida de Ángel, alumno de la Preparatoria 2 en Monterrey, cambió drásticamente después de recibir un fuerte golpe en la cabeza con una banca dentro de su salón de clases por parte de un compañero suyo, lo que lo dejó en silla de ruedas.

Su madre, Angélica Berenice, denunció que la institución no actuó de inmediato como marcan los protocolos, ya que relató que al avisarle le dijeron que la lesión no era grave, pero al llegar a la escuela encontró a su hijo afuera de una cafetería, sin poder moverse ni hablar con claridad, lo cual la preocupó.

Según la propia madre, fue hasta que un médico del equipo de futbol americano acudió que el joven recibió atención, al aplicarle una inyección que, presuntamente, le ayudó a evitar complicaciones mayores.

Actualmente, Ángel permanece hospitalizado y, aunque presenta pequeñas mejoras en el movimiento y el habla, los especialistas aún realizan estudios para determinar el alcance real de la lesión, en la que las autoridades escolares brillaron por su ausencia.