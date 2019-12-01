Yankel Benítez encabeza operativo “Ordena tu talacha” en colonias de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 20:35:49

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- Con la finalidad de regularizar las actividades económicas en el municipio y privilegiar la sana convivencia entre vecinos, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Alfredo Benítez Silva, realizó un recorrido de supervisión e inspección en talleres mecánicos ubicados en las colonias Ventura Puente, Vasco de Quiroga y Lázaro Cárdenas.

Lo anterior, como parte del programa municipal “Ordena tu Talacha”, el cual busca revisar que los talleres mecánicos cumplan los reglamentos vigentes, evitando que utilicen la vía pública como área de reparación, derramen sustancias contaminantes, obstruyan accesos a viviendas o generen ruido excesivo que afecte la tranquilidad de las y los vecinos.

Yankel Benítez recordó que esta iniciativa no es una acción punitiva, sino un acompañamiento real para que los talleres operen con legalidad, seguridad y orden. “Queremos que cada negocio sea parte de una Morelia en armonía”, expresó Benítez Silva.

Así, el Gobierno de Morelia, encabezado por el Alcalde Alfonso Martínez Alcázar, reitera su compromiso con el ordenamiento comercial responsable y hace un llamado a todos los talleres a sumarse a “Ordena tu Talacha”