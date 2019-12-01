Yankel Benítez brinda apoyos para jóvenes de Cotzurio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 14:11:30

Morelia, Michoacán; 16 de abril de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, regresó a la comunidad de Cotzurio, en la tenencia de Chiquimitío, para cumplir con lo prometido a las y los jóvenes del Telebachillerato.

Acompañado por el secretario de Desarrollo Rural, Roberto Carlos López García, Yankel Benítez entregó balones y butacas para mejorar las condiciones de estudio. Además, se comprometió de manera concreta con soluciones definitivas para intervenir con maquinaria la nivelación del terreno y la construcción de una cuneta para proteger la escuela de inundaciones.

“Volvimos a Cotzurio como se debe: a cumplir. No más abandono. Hoy entregamos lo básico y, sobre todo, soluciones reales”, destacó el Secretario del Ayuntamiento.

Esta acción refleja la forma de gobernar del Ayuntamiento de Morelia: escuchar a la gente, regresar al territorio y resolver problemas. Menos escritorio y más presencia en las comunidades en concordancia a lo instruido por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Además, demuestra el compromiso de la administración municipal de Alfonso Martínez que tiene como directriz que las y los jóvenes no son el futuro, sino el presente. Por ello el Gobierno de Morelia trabaja todos los días para hacer de la urbe la mejor ciudad para vivir.