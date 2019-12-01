Yankel Benítez anuncia rehabilitación de canchas en la tenencia de Tacícuaro de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 16:17:50
Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de mantener la comunicación y trabajo cercano con autoridades auxiliares, así como impulsar la infraestructura deportiva en las comunidades del municipio, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva visitó la tenencia de Tacícuaro.

En esta actividad se supervisaron áreas deportivas de la comunidad y en compañía del jefe Alan Farid Orozco, se constató el estado actual de las dos canchas de básquetbol y los sanitarios, espacios que se encuentran fuera de servicio. 

Al respecto, Yankel Benítez informó que en cumplimiento a las instrucciones del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, iniciará de inmediato la rehabilitación integral de dos canchas de básquetbol y los sanitarios públicos del área deportiva, para dejarlos funcionales y dignos para los habitantes de la localidad.

Estas obras, afirmó Yankel Benítez responden a la petición expresa de las y los vecinos de Tacícuaro, comunidad trabajadora y comprometida que merece espacios dignos para el deporte y la sana convivencia.

El Secretario también agradeció la disposición y hospitalidad del jefe de tenencia Alan Farid y de toda la comunidad, al referir que se continuará con el trabajo cercano, en campo, para que el cambio “de a de veras” se note en cada rincón de Morelia.

