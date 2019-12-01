Yanitzi Palomo es dirigente de la CNOP en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 19:58:18

Morelia, Michoacán, a 09 de febrero de 2026.- Con amplia trayectoria en el Partido Revolucionario Institucional, Yanitzi Palomo fue designada dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, en Michoacán.

A partir de hoy, la ex diputada local se desempeña como delegada en funciones de secretaria general del Comité Directivo estatal de la CNOP, nombramiento otorgado por Fuensanta Guerrero Esquivel, líder nacional de esa confederación priista.

Así, se reconoce a Yanitzi Palomo, su lealtad y compromiso con las causas del PRI, con la seguridad de que hará una gran labor a favor de transportistas, comerciantes, mujeres organizadas y jóvenes.

Yanitzi Palomo es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Maestra en Ciencia Política, y entre los cargos que ha tenido dentro de las filas del PRI está el ser delegada en el estado de Tlaxcala; secretaria general del CDE en el estado; dirigente de las mujeres en la CNOP Michoacán; integrante de la Comisión de Justicia Partidaria del CDE; consejera política estatal y municipal; diputada local en las legislaturas LXXIV y LXXII; así como candidata a diputada local en dos ocasiones, una por el Distrito 10, y la segunda por el Distrito II de Morelia.

Estuvieron presentes, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Armando Meade Ocaranza; el presidente estatal del PRI en Michoacán, Memo Valencia, y Arturo Gamboa Mendoza, secretario de Organización del CDE.