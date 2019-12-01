Ya hay nueva fecha para “Carrera Corregidora”, será el 31 de agosto

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 20:24:55

Corregidora, Querétaro, a 25 de agosto de 2025.- El municipio de Corregidora dio a conocer que ya hay nueva fecha para la “Carrera Corregidora 2025”, está se realizará el próximo 31 de agosto a las 7:00 con salida de la plaza del Gran Cue.

Explicaron que la ruta pactada en un principio será la misma, para que los corredores puedan disfrutar de puntos emblemáticos de El Pueblito, cabecera municipal de Corregidora.

“Las rutas no tendrán cambios, por lo cual todos los participantes podrán admirar sitios emblemáticos del municipio como la Pirámide de El Pueblito, además de atravesar importantes vialidades como Don Bosco, Camino a Venegas, El Jacal, Santa María de El Pueblito y Rivera del Río, ofreciendo a las y los corredores una experiencia única que combina deporte y tradición”, dice el comunicado.

En esta primera edición participarán dos mil corredores en las distancias de 5, 10 y 15 kilómetros, de igual manera, todos los números y playeras ya fueron entregados el pasado sábado a los competidores.