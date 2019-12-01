Xóchitl Ruiz propone modernizar el Periódico Oficial del Estado, para fortalecer la transparencia y la certeza jurídica en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Con el objetivo de garantizar mayor transparencia, eficiencia y accesibilidad en la difusión de los actos oficiales del Estado, la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura Local, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma integral al Periódico Oficial del Estado de Michoacán.

La legisladora destacó que esta propuesta busca modernizar el principal medio de comunicación jurídica del Gobierno, adaptándolo a las exigencias de un entorno digitalizado, donde la información pública sea accesible, confiable y oportuna.

En su exposición de motivos, Xóchitl Ruiz subrayó que el modelo actual presenta limitaciones que afectan su eficacia, como la ausencia de plazos claros para la publicación de documentos y la falta de reconocimiento legal pleno de la versión digital, lo que genera retrasos e incertidumbre jurídica tanto para ciudadanos como para instituciones.

La iniciativa plantea que la versión digital del Periódico Oficial tenga el mismo valor legal que la impresa, mediante el uso de firmas electrónicas avanzadas y sellos de tiempo certificados que aseguren su autenticidad y validez. Además, propone establecer plazos máximos de publicación de cinco días hábiles, y en casos urgentes, de hasta 48 horas, garantizando así que los actos oficiales sean difundidos con oportunidad y certeza.

Con esta reforma, la diputada Xóchitl Ruiz impulsa un modelo de Gobierno Digital moderno y transparente, donde la tecnología fortalezca la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la seguridad jurídica.

"Esta reforma representa un paso significativo hacia un Gobierno Digital moderno, eficiente y transparente, donde la tecnología se pone al servicio de la ciudadanía y de la seguridad jurídica. Con ello, Michoacán garantiza que los actos oficiales cumplan su función social y legal, fortaleciendo la confianza, la certeza y la participación de la sociedad en la vida pública".

Finalmente, la legisladora resaltó que esta propuesta coloca a Michoacán a la vanguardia nacional en materia de acceso a la información pública, consolidando un marco normativo que da confianza a la ciudadanía y facilita que los actos del Estado cumplan plenamente su función social y legal.