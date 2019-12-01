Xóchitl Ruiz llama a velar por los derechos humanos de las y los adultos mayores

Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- En el marco del Día de la Abuela y el Abuelo, la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, hizo un llamado a reconocer la importancia y el legado de las personas adultas mayores, así como a garantizar plenamente sus derechos humanos.

La legisladora subrayó que las abuelas y abuelos representan sabiduría, valores y experiencia, por lo que merecen respeto y protección en todos los ámbitos.

“Velar por sus derechos no debe ser solo un compromiso institucional, sino una obligación ética de toda la sociedad. Es necesario que en comunidad valoremos, cuidemos y reconozcamos la enorme aportación de nuestras y nuestros adultos mayores”, señaló.

Xóchitl Ruiz recordó que, desde el Congreso del Estado, se han aprobado diversos ordenamientos orientados a fortalecer la protección de este sector de la población, sin embargo, recalcó que la tarea no recae únicamente en las instituciones, sino también en las familias y en la sociedad en su conjunto.

Finalmente, hizo un llamado a seguir construyendo una cultura de respeto, inclusión y reconocimiento hacia quienes han contribuido al desarrollo de Michoacán y de México, reiterando que “honrar a nuestras abuelas y abuelos es honrar nuestra propia historia”.