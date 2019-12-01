Vinculan a proceso a presunto abusador sexual de su prima en Coahuayana, Michoacán

Coalcomán, Michoacán, 31 de agosto del 2025.- Juan Carlos “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de violación agravada, cometido en perjuicio de su prima, en el municipio de Coahuayana, fue vinculado a Proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 21 de septiembre de 2024, la víctima, de 12 años, se encontraba en su habitación cuando su primo ingresó y, aprovechando que no había nadie más, la atacó sexualmente.

Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía Regional de Coalcomán, que integró la Carpeta de Investigación y, tras establecer la posible participación de Juan Carlos “N”, solicitó una orden de aprehensión en su contra, misma que otorgó la autoridad judicial.

Tras su detención, el investigado fue presentado ante el Juez de Control, que dictó auto de vinculación a proceso en su contra; le impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.