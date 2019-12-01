Xóchitl Ruíz llama a trabajar unidos por la paz y la justicia en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- Por la importancia de garantizar la seguridad, la paz y la justicia en Michoacán, la diputada Xóchitl Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXIV Legislatura Local, manifestó su respaldo al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

La legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado, afirmó que las y los michoacanos que anhelan una paz duradera, son mayoría.

“Bienvenido el apoyo del Gobierno de México con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Las y los michoacanos de bien, de trabajo y que anhelamos una paz que perdure y una prosperidad para todos, somos mayoría. Cuente con nosotros, Claudia Sheinbaum Pardo. Como usted bien dijo, Michoacán no se rinde y estamos listos para aportar nuestro esfuerzo y cariño por esta tierra”, expresó la legisladora.

Xóchitl Ruíz González destacó que es momento de sumar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, sectores productivos y sociedad civil, así como poderes, para reconstruir la paz desde los cimientos, con dignidad y participación ciudadana.

Asimismo, reconoció la importancia de que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se base en tres ejes fundamentales: Seguridad y Justicia; Desarrollo Económico con Justicia; y Educación y Cultura para la Paz, los cuales permitirán atender de fondo las causas de la violencia y el rezago social.

“La paz no se construye solo con fuerza, sino con oportunidades, educación y bienestar. Es momento de trabajar unidos, sin divisiones, por un Michoacán que viva en armonía, con justicia y esperanza”, concluyó.