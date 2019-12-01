Xóchitl Ruíz González reconoce y valora la fuerza cultural del pueblo purépecha en Nuevo San Juan Parangaricutiro

Xóchitl Ruíz González reconoce y valora la fuerza cultural del pueblo purépecha en Nuevo San Juan Parangaricutiro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 19:31:04
Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, a 10 de enero del 2026.– La diputada local Xóchitl Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, visitó el municipio de Nuevo San Juan Parangaricutiro para participar en la tradicional fiesta de los Kúrpites, una de las expresiones culturales más emblemáticas del pueblo purépecha.

 

En la plaza principal del municipio, la legisladora presenció la competencia anual de los Kúrpites entre los barrios de San Mateo y San Miguel, celebración que reúne a personas de todas las edades y que fortalece la identidad comunitaria a través de la danza, la música y las tradiciones ancestrales.

 

Durante su visita, destacó que estas manifestaciones culturales representan mucho más que una festividad, ya que son una muestra viva de la historia, la unidad y el orgullo de un pueblo que mantiene firmes sus raíces y a eñaló que preservar y promover la cultura es también una forma de garantizar los derechos colectivos de los pueblos originarios.

 

La diputada subrayó que la fiesta de los Kúrpites simboliza la fortaleza del pueblo purépecha y su profundo sentido de pertenencia, una identidad que se transmite de generación en generación y que hoy también contribuye al desarrollo cultural y turístico del municipio y del estado.

 

Como parte de su agenda de trabajo en territorio, Xóchitl Ruíz González realizó además un recorrido por distintas zonas de Nuevo Parangaricutiro, donde dialogó directamente con la población para escuchar sus planteamientos, inquietudes y necesidades, reiterando su compromiso de canalizar sus demandas desde el ámbito legislativo.

 

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos refrendó su convicción de seguir impulsando desde el Congreso del Estado políticas y acciones que fortalezcan el respeto a los derechos humanos, la identidad cultural y el bienestar de las comunidades indígenas de Michoacán.

