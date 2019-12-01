Xóchitl Ruíz convoca a actuar con firmeza frente a la violencia contra las mujeres

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada Xóchitl Ruíz González afirmó que este día no solo se conmemora, sino también se demanda justicia para las mujeres víctimas de violencia, acceso real a la protección y a la reparación del daño, así como políticas públicas con perspectiva de género, presupuesto suficiente y voluntad institucional.

La legisladora hizo un llamado a cerrar filas desde todas las trincheras para garantizar entornos seguros, en paz y libres de violencia para niñas, jóvenes y mujeres; ya que una sociedad justa es aquella que protege, respeta y crea condiciones para que todas puedan desarrollarse sin miedo.

Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en el Congreso del Estado, reiteró que seguirá impulsando leyes que escuchen a las mujeres y transformen su realidad, avanzando hacia mecanismos más efectivos de prevención, atención y sanción de la violencia.

Asimismo, convocó a sensibilizar a la sociedad sobre el papel fundamental que desempeñan las mujeres, la necesidad de que todos se involucren para generar un entorno libre de violencia y aseguró que es indispensable garantizar su seguridad y bienestar desde la infancia, permitiendo que crezcan en entornos de respeto y oportunidades.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Poder Legislativo, Xóchitl Ruíz enfatizó que en México y en Michoacán no se puede permitir que ninguna mujer viva con miedo, y resaltó la importancia de que las juventudes participen e involucren ya que representan una fuerza transformadora capaz de romper los ciclos de violencia que aún persisten.

“Vivir sin miedo no es un privilegio, es un derecho”, subrayó la diputada, reiterando su compromiso con la construcción de un estado más seguro, igualitario y libre de violencia para todas.