Vuela María Corina desde Querétaro a Oslo para recibir Premio Nobel de la Paz

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 18:11:40

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 11 de diciembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro, Marco Antonio del Prete Tercero, confirmó que María Corina Machado viajó rumbo a Oslo, Noruega; donde su hija recibió el premio Nobel de la paz en su nombre, el pasado 10 de diciembre.

“Es una empresa que se dedica a la renta de aviones, no que los opere, sino que los renta, si yo necesito un vuelo, hablo a esa empresa y esa empresa busca la mejor opción para llevar a cabo mi vuelo”.

Indicó que la empresa está legalmente constituida en Querétaro y actúa como intermediaria en la renta de vuelos privados, sin ser propietaria de los aviones.

En cuanto al trayecto, precisó que la aeronave despegó de Querétaro hacia Toluca con pasajeros ajenos a María Corina Machado. Posteriormente, voló vacía a Miami, donde fue contratada para un vuelo con destino a Curazao y, de ahí, a Oslo.

“Un avión, una aeronave que está basada en Querétaro fue rentada por esta empresa, de Toluca viajó vacío a Miami, en Miami lo contrataron para un servicio especial para volar de Miami a Curazao, de Curazao a Oslo”.