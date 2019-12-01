Votarán panistas en contra del aborto legal: Guillermo Vega

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 31 de octubre de 2025.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder del bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXI Legislatura de Querétaro, Guillermo Vega Guerrero aseveró que votará en contra de la despenalización del aborto, por lo que defenderá de la vida desde la tribuna.

Explicó que el dictamen que se rechazó el día de ayer, jueves 30 de octubre en la comisión de Procuración y Administración de Justicia, tendrá que ser turnada a la Mesa Directiva para que sea discutida por los 25 diputados durante sesión de pleno, por lo que está convencido con esta no pasará al no contar con el respaldo de aquellos que están a favor de la vida.

Destacó que los datos confirman que el 65 por ciento de los queretanos están a favor de la vida, por lo que los legisladores tendrán que decidir si están a favor de la muerte o de la vida.

“El 65 por ciento de los queretanos no esta de acuerdo con el aborto, el 65 por ciento de los queretanos están a favor de la vida (…), se que no le gusta a ciertos colectivos que quieren la muerte; que no de gusta a ciertas personas que tienen sus legitimas creencias; yo hice ayer lo correcto me encantaría que me recordaran como alguien que defendió la vida y si esta es mi única contribución me iría yo contentísimo de esta legislatura”, dijo.

Sostuvo que, antes de desechar otras iniciativas relacionadas, como la presentada por el diputado Arturo Maximiliano García Pérez tendrán que ser revisada de manera integral la Ley de Salud y la normativa vinculada a la violencia contra las mujeres, sin embargo, dejó claro que su dictamen mantiene la postura panista.

“El que quiera que haya aborto tendrá que votar en contra de mi dictamen; el que quiera que se respete la vida tendrá que votar a favor”.