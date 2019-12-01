Volverá Sheinbaum a Michoacán este domingo, adelanta Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 10:16:53

Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre del 2025.- Este domingo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volverá al estado de Michoacán como parte de su Gira Nacional para la Rendición de Cuentas, tras su primer informe de gobierno.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal expuso que será este 14 de septiembre cuando la mandataria mexicana visite tierras michoacanas, sin embargo, aún no está definido el municipio en que tendrá su encuentro con la ciudadanía.

"Municipio aún no está definido", dijo.

Cabe señalar que este fin de semana la Presidenta Claudia Sheinbaum visitó Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, en donde segun cifras oficiales, se reunió con más de 150 mil personas.