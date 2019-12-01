Ciudad de México, México, 24 de noviembre de 2026.- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue nuevamente increpado por ciudadanos mientras caminaba por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde uno de los hombres le reclamó por sus viajes y el uso de recursos públicos.

En un video difundido en redes sociales se observa cómo un ciudadano se acerca al legislador y le dice: “Vividor del erario, ¿ya te vas a gastar nuestros impuestos?”, mientras continúa grabándolo con su teléfono celular.

Durante el intercambio, la mujer que acompañaba al senador realizó una seña obscena hacia el ciudadano. Ante el gesto, el hombre respondió: “Qué bonito, qué elegante”, a lo que ella contestó: “Sí, como tú”. Otro de los presentes también intervino y le señaló que no trabajaba en el gobierno.

Este nuevo episodio recuerda el enfrentamiento ocurrido en septiembre, cuando Fernández Noroña recibió reclamos de pasajeros en el mismo aeropuerto, quienes lo llamaron corrupto. Después de aquella confrontación, el senador anunció que comenzaría a grabar y exhibir públicamente a las personas que lo encararan.