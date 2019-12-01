Viven más de 150 mil personas con discapacidad en Querétaro capital

Querétaro, Querétaro, 3 de diciembre del 2025.- El director del Instituto de los Derechos Humanos en el municipio de Querétaro, Rolando Valdez Nieto, informó que en la capital se tiene el registro de 150 mil 536 personas con discapacidad, lo que representa un 14.3 por ciento de la población, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI).

Explicó que las personas presentan discapacidad motriz, psicosocial, intelectual, auditiva y visual, aunque actualmente distintas organizaciones internacionales están catalogando una nueva discapacidad múltiple.

Reconoció que en el municipio de Querétaro, en lo que va del año, se han registrado 56 quejas y denuncias por algún tipo de discriminación hacia personas con discapacidad, y se han cumplido 26 procedimientos para conciliar las situaciones ocurridas a favor de los ofendidos.

“La queja más común que tenemos es por discriminación, no son muchas, pero sí tenemos este acompañamiento legal de primera instancia, si fuera ante un servidor público, nosotros no somos el área correspondiente, ahí tendría que ser el Órgano Interno de Control, pero si es alguna discriminación de alguna persona con discapacidad ante un trabajo en donde él se encuentra inmerso o ante una escuela por no tener estos ajustes razonables para una persona con autismo, nosotros intervenimos, hacemos una visita a la escuela o al negocio en donde se ocasionó este acto presunto acto de discriminación y hacemos un convenio para ver que de qué manera es este lugar pueda hacer estos ajustes razonables con capacitación, con espacios de accesibilidad para que la persona no se sienta vulnerable o no se sienta discriminada”, dijo.

Afirmó que la dependencia busca acuerdos de conciliación para resarcir el daño o el acto de discriminación, en el caso que alcance la competencia del instituto, en otros casos se vincula con la sub secretaría de Derechos Humanos del gobierno del estado, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.