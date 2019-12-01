Visitan niñas, niños y adolescentes con discapacidad el Parque Incluyente Imáyina en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 12:35:53

Querétaro, Querétaro, 29 de octubre del 2025.- Con el objetivo brindar un rato de esparcimiento familiar, el director general del Sistema DIF Querétaro, Óscar Gómez Niembro, informó que por medio de esta dependencia, lograron invitar a 165 personas al Parque Inclusivo Mundo Imáyina, un espacio acuático y de diversiones cien por ciento accesible para niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad.

Destacó que este proyecto fortalece el tejido social y al mismo tiempo, contribuye a la formación de familias más fuertes y resilientes, por ello, agradeció el apoyo de la Fundación Dr. Sonrisas para que familias completas pasaran un fin de semana alojados en villas temáticas, y pudieran disfrutar de áreas de juegos mecánicos, carrusel, trenecito, albercas, cine, castillos y actividades de dibujo, pintura, show de talentos y cuenta cuentos.

“Para nosotros es importante que las familias queretanas estén unidas y pasen momentos felices, por ello se hicieron los convenios y gestiones necesarios para apoyar a los beneficiaros a un lugar donde puedan convivir con sus papás, mamás y hermanos, hicieron muchas actividades que fomentaron su integración”, dijo.

Cabe mencionar que esta es la segunda visita de niños queretanos a este parque, donde experimentaron la magia y la fantasía que ofreció este recinto especialmente diseñado para el sector infantil con alguna discapacidad.

Acudieron usuarios del CRIQ, CIRR Cadereyta, beneficiarios del Centro de Atención para Niños con Daño Cerebral Nens de Llum, Gigi´s Play House Querétaro y pacientes del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer.