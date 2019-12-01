Vinculan a proceso a presunto extorsionador y portador de armas exclusivas del Ejército de apenas 17 años en Uruapan

Uruapan, Michoacán, 9 de abril del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de J.W.C.T., de 17 años de edad, por su posible relación en la comisión de los delitos de extorsión y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la carpeta de investigación, el pasado 27 de marzo, el adolescente, en compañía de tres personas más, arribó a un establecimiento de venta de pollos ubicado sobre la avenida Anillo de Circunvalación, en la colonia Valle de San Pedro, municipio de Uruapan.

En el lugar, el investigado se dirigió a una empleada, a quien amagó con un arma de fuego, manifestándole que acudía por el cobro de una cuota. Ante estos hechos, la víctima logró solicitar auxilio de manera discreta a elementos de la Policía Municipal, quienes se trasladaron al sitio y detuvieron al adolescente en posesión del arma.

Tras su puesta a disposición, en audiencia de control de detención, un Juez calificó de legal la detención y, posteriormente, resolvió su vinculación a proceso por los delitos señalados, imponiendo como medida cautelar el internamiento preventivo y fijando un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.