Villa Morelos vive con éxito las fiestas decembrinas, se realiza posada en la Casa de la Cultura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 16:41:12

Villa Morelos, Michoacán, a 24 de diciembre del 2025.– El presidente municipal en Movimiento de Morelos, Julio César Conejo Alejos destacó que las fiestas decembrinas se han desarrollado con gran éxito en el municipio, gracias a la participación activa de las familias y al trabajo coordinado del Ayuntamiento para fortalecer la convivencia social y preservar las tradiciones.

En este marco, se llevó a cabo una posada decembrina en la Casa de la Cultura de Villa Morelos, donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas disfrutaron de un ambiente lleno de alegría, música y espíritu navideño. La actividad reunió a decenas de familias que participaron con entusiasmo en las dinámicas tradicionales, fomentando la unión y el sentido de comunidad.

El alcalde señaló que este tipo de eventos no solo celebran las tradiciones, sino que también fortalecen los lazos familiares y sociales, al ofrecer espacios seguros y de sana convivencia para la población.

Asimismo, reconoció el trabajo del personal de la Casa de la Cultura y de quienes hicieron posible la organización de la posada.

Finalmente, reiteró el compromiso de su administración para seguir impulsando actividades culturales y recreativas durante la temporada decembrina, que contribuyan a mantener vivas las costumbres y a construir un municipio más unido y participativo.