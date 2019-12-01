Villa Morelos vive con éxito las fiestas decembrinas, se realiza posada en la Casa de la Cultura

Villa Morelos vive con éxito las fiestas decembrinas, se realiza posada en la Casa de la Cultura
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 16:41:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villa Morelos, Michoacán, a 24 de diciembre del 2025.– El presidente municipal en Movimiento de Morelos, Julio César Conejo Alejos destacó que las fiestas decembrinas se han desarrollado con gran éxito en el municipio, gracias a la participación activa de las familias y al trabajo coordinado del Ayuntamiento para fortalecer la convivencia social y preservar las tradiciones.

En este marco, se llevó a cabo una posada decembrina en la Casa de la Cultura de Villa Morelos, donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas disfrutaron de un ambiente lleno de alegría, música y espíritu navideño. La actividad reunió a decenas de familias que participaron con entusiasmo en las dinámicas tradicionales, fomentando la unión y el sentido de comunidad.

El alcalde señaló que este tipo de eventos no solo celebran las tradiciones, sino que también fortalecen los lazos familiares y sociales, al ofrecer espacios seguros y de sana convivencia para la población. 

Asimismo, reconoció el trabajo del personal de la Casa de la Cultura y de quienes hicieron posible la organización de la posada.

Finalmente, reiteró el compromiso de su administración para seguir impulsando actividades culturales y recreativas durante la temporada decembrina, que contribuyan a mantener vivas las costumbres y a construir un municipio más unido y participativo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Apatzingán reporta en lo que va del año 193 fallecimientos por violencia
Motín al interior de una prisión de Chiapas, deja al menos 40 reos lesionados
Desmantelan centro de espionaje manejado por la delincuencia, en un domicilio de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Fuerte explosión por pirotecnia deja el saldo de una persona fallecida y dos heridas en una vivienda de Huautla, Hidalgo
Más información de la categoria
Llama SAT a verificar autenticidad de bebidas alcohólicas
Hasta 350 mil visitantes llegarán a Querétaro por fiestas decembrinas: Mariana Ortiz 
Motín al interior de una prisión de Chiapas, deja al menos 40 reos lesionados
Desmantelan centro de espionaje manejado por la delincuencia, en un domicilio de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Comentarios