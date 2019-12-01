Vigilarán que choferes de Uruapan no usen el celular mientras conducen: Gladyz Butanda

Uruapan, Michoacán, 10 de enero de 2026.- Los centros de control de flota y monitoreo del transporte público de Uruapan vigilarán que los choferes que estén en servicio no hagan uso del celular, además de que identificarán si fuman o muestran signos de cansancio al volante, detalló la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Esto, luego de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisara la operación de los dos primeros centros de control de flota y monitoreo de Michoacán, cuyas bases se encuentran instaladas en el municipio de Uruapan y están ligadas al Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i).

“Se trata de un sistema inteligente, en constante actualización, que permite incorporar adecuaciones y mejoras personalizadas para cada colectivo, de acuerdo con sus necesidades, además de que permite asegurar que las y los operadores presten el servicio de manera adecuada: sin usar el celular, respetando los límites de velocidad y sin fumar durante el trayecto”, precisó.

Los centros en cuestión emitirán una alerta inmediata cuando un chofer vaya al volante con el celular en la mano, muestre signos de cansancio o fume a bordo de una unidad en servicio.