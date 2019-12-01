Vigilará la SSP de Michoacán el teleférico de Uruapan con 180 cámaras de seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 08:59:58

Uruapan, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- Autoridades estatales preparan la instalación de un sistema de videovigilancia en el teleférico de Uruapan que permitirá supervisar de forma constante las instalaciones y brindar mayor protección a quienes utilicen este medio de transporte.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contempla la colocación de 180 cámaras distribuidas en las seis estaciones del teleférico, con el propósito de cubrir puntos clave y mantener vigilancia permanente en todas las áreas de uso común.

De acuerdo con el proyecto, cada estación contará con 30 equipos equipados con tecnología de reconocimiento facial, lo que facilitará el monitoreo en tiempo real de accesos, andenes, zonas operativas y espacios de tránsito, además de permitir la identificación oportuna de posibles riesgos.

El sistema estará conectado de manera directa al C5 de Uruapan y tendrá respaldo del C5 en Morelia, lo que garantizará vigilancia continua las 24 horas del día durante toda la semana, así como una respuesta más rápida ante cualquier incidente.

Además, esta red tecnológica permitirá una comunicación inmediata con el personal en campo, agilizando la atención de emergencias y la aplicación de protocolos de seguridad cuando sea necesario.

Con esta estrategia, la SSP busca reforzar las acciones de prevención en el nuevo sistema de transporte, incorporando herramientas tecnológicas y capacidad operativa para ofrecer un entorno más seguro a la población desde el inicio de sus operaciones.