Víctor Manríquez, líder de MC, afirma que su Gobierno en Uruapan no dejó deuda

Víctor Manríquez, líder de MC, afirma que su Gobierno en Uruapan no dejó deuda
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 16:39:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre de 2025.— Víctor Manríquez González, líder estatal de Movimiento Ciudadano, desmintió afirmaciones que sugieren que su administración como alcalde de Uruapan dejó al municipio en una situación de deudas o quiebra financiera.

Manríquez González declaró  que su gobierno no adquirió ni un solo peso de deuda y no solicitó ningún crédito al Cabildo ni al Congreso del Estado durante su gestión.

En entrevista , el ex perredista aseguró que su administración se dedicó a reducir la deuda heredada de gobiernos anteriores y garantizó el pago puntual de las quincenas a los más de 2 mil trabajadores del ayuntamiento.

"Ustedes pueden revisar desde que fui presidente municipal seis a ni un solo crédito, ni un endeudamiento cuando fue mi gobierno, pero además de eso, ustedes pueden ir a preguntar a los trabajadores si les quedamos a deber una sola quincena cuando estuvo tu servidor Víctor Manríquez al frente de la administración pública en Uruapan, pero además nunca nos retrasamos con un pago de una sola quincena", comentó el ex diputado local.

El posicionamiento del líder estatal de MC, surgió en respuesta a declaraciones recientes que lo señalan como uno de los responsables  de heredar  deuda en Uruapan.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autobús con 34 pasajeros se sale de la carretera en Huajicori, Nayarit; hay 6 lesionados
Frustran bombazos en Tierra Caliente: Desactivan 12 explosivos y desmantelan campamento criminal en Buenavista, Michoacán 
Localizan plantío gigante en Huetamo, Michoacán: Ejército y Guardia incineran más de 12 mil matas 
Automovilista advierte por intentos de asalto en la México-Tuxpan
Más información de la categoria
Frustran bombazos en Tierra Caliente: Desactivan 12 explosivos y desmantelan campamento criminal en Buenavista, Michoacán 
Localizan plantío gigante en Huetamo, Michoacán: Ejército y Guardia incineran más de 12 mil matas 
Apatzingán solicita a la Federación incluir unidades blindadas e inhibidores de drones en Catálogo de Seguridad
México firma contrato por mil millones de dólares con fabricante francés de trenes
Comentarios