Víctor Manríquez, líder de MC, afirma que su Gobierno en Uruapan no dejó deuda

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 16:39:58

Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre de 2025.— Víctor Manríquez González, líder estatal de Movimiento Ciudadano, desmintió afirmaciones que sugieren que su administración como alcalde de Uruapan dejó al municipio en una situación de deudas o quiebra financiera.

Manríquez González declaró que su gobierno no adquirió ni un solo peso de deuda y no solicitó ningún crédito al Cabildo ni al Congreso del Estado durante su gestión.

En entrevista , el ex perredista aseguró que su administración se dedicó a reducir la deuda heredada de gobiernos anteriores y garantizó el pago puntual de las quincenas a los más de 2 mil trabajadores del ayuntamiento.

"Ustedes pueden revisar desde que fui presidente municipal seis a ni un solo crédito, ni un endeudamiento cuando fue mi gobierno, pero además de eso, ustedes pueden ir a preguntar a los trabajadores si les quedamos a deber una sola quincena cuando estuvo tu servidor Víctor Manríquez al frente de la administración pública en Uruapan, pero además nunca nos retrasamos con un pago de una sola quincena", comentó el ex diputado local.

El posicionamiento del líder estatal de MC, surgió en respuesta a declaraciones recientes que lo señalan como uno de los responsables de heredar deuda en Uruapan.