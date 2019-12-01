Víctor Manríquez cierra filas con liderazgos de Movimiento Ciudadano en Uruapan

Uruapan, Michoacán, 9 de febrero del 2026.– Con la convicción de que el cambio verdadero se construye desde el territorio y con la gente, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, encabezó un encuentro con liderazgos y militancia en Uruapan, su tierra natal, donde refrendó la fortaleza de la gran familia naranja que crece y se consolida día con día.

Desde este municipio emblemático, destacó que Movimiento Ciudadano no es una ocurrencia ni una moda política, sino una fuerza en crecimiento que representa una alternativa real para Michoacán y para México, basada en la cercanía con la ciudadanía, las causas sociales y la construcción colectiva de soluciones.

El coordinador estatal subrayó que hoy más que nunca se requiere unidad, organización y claridad de rumbo para enfrentar los retos que vive el estado, y afirmó que en Uruapan existe una base sólida de liderazgos comprometidos, con visión y con el ánimo de seguir sumando voluntades para fortalecer el proyecto naranja.

“Seguimos caminando juntos, trabajando hombro con hombro, con convicción y compromiso. Aquí hay mujeres y hombres que creen en hacer política de manera distinta, con honestidad, con resultados y pensando siempre en el bienestar de la gente”, expresó ante simpatizantes y cuadros del movimiento.

Víctor Manríquez resaltó que Movimiento Ciudadano apuesta por una política que escucha, que dialoga y que construye desde abajo, lejos de las viejas prácticas y de los intereses que le han fallado a Michoacán, reiterando que la Fuerza Naranja seguirá creciendo con trabajo, congruencia y cercanía social.

Finalmente, llamó a cerrar filas y mantener la unidad para seguir fortaleciendo al movimiento en cada rincón del estado, convencido de que con organización, liderazgo y participación ciudadana, Movimiento Ciudadano seguirá consolidándose como la opción que representa esperanza, futuro y un nuevo rumbo para Michoacán.