Víctor Manríquez acompaña a trabajadores del campo y se reúne con legisladores naranjas en el Congreso y el Senado

Ciudad de México, a 11 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de respaldar a las y los trabajadores del campo michoacano y exigir un presupuesto justo que garantice su bienestar y desarrollo, el Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, visitó este el Congreso de la Unión y el Senado de la República, donde acompañó a integrantes del Frente Amplio para la Defensa del Campo Michoacano y sostuvieron encuentros con los legisladores naranjas.

Durante el encuentro, se advirtió que el presupuesto destinado al campo mexicano para 2026 es insuficiente, ya que contempla un incremento de apenas 0.9% respecto al ejercicio anterior, cifra menor a la inflación, lo que representa una disminución real que pone en riesgo la producción agrícola.

“Con este presupuesto se compromete el futuro del campo y se incrementa la dependencia de importaciones de alimentos básicos como el maíz. El campo necesita más apoyo, no recortes disfrazados de incrementos” coincidió el líder estatal de Movimiento Ciudadano en la reunión con los trabajadores del campo.

Desde la Cámara de Diputados, Víctor Manríquez acompañó a las y los integrantes del Frente Amplio para la Defensa del Campo Michoacano, con quienes sostuvo reuniones de trabajo, con la Coordinadora de la Bancada Naranja, Ivonne Ortega, el vicecoordinador Juan Zavala, así como con las diputadas Claudia Ruiz Massieu, Laura Hernández, y Hugo Martínez, delegado regional.

“Hoy más que nunca, cada uno de nosotros debe hacer su parte para defender el país que queremos y a las personas que todos los días trabajan por él”, expresó Víctor Manríquez.

Posteriormente, se reunió en el Senado de la República con el Senador Luis Donaldo Colosio, quien recientemente presentó un exhorto para atender la situación del campo mexicano y coincidieron en cerrar filas a favor de los trabajadores del campo en el país.

El líder naranja michoacano destacó que comparten la visión y las preocupaciones del Frente Amplio, coincidiendo en la urgencia de construir una política pública que realmente apoye al sector rural.

“La importancia del campo mexicano debe ser una causa de todos. Porque detrás de cada cosecha hay trabajo, esfuerzo y familias que sostienen al país con sus manos”, enfatizó Víctor Manríquez.

El coordinador estatal recordó que Michoacán es un pilar agropecuario nacional, líder en producción y exportación de aguacate, zarzamora, fresa, limón, maíz, caña y lenteja. La agricultura aporta alrededor del 7% del PIB estatal, y en algunos municipios, más del 30% de su economía depende directamente de las actividades del campo. Por ello, reiteró su compromiso con las y los productores, y llamó a destinar recursos suficientes y equitativos que garanticen su bienestar y el desarrollo económico del país.