Víctimas de riña en pelea de gallos clandestina serían elementos de seguridad privada: Fiscal de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 16 de abril de 2026.- Al momento, la Fiscalía de Querétaro se encuentra recabando todos los elementos necesarios para integrar la carpeta de investigación sobre la riña que se registró en un inmueble de Corregidora, donde se realizaba de manera clandestina una pelea de gallos, aseguró Víctor Antonio de Jesús Hernández, titular de la dependencia.

Subrayó que la institución trabaja con apego a derecho y en coordinación con las corporaciones de seguridad, con el compromiso de distinguirse como una instancia confiable que procura justicia para los queretanos. “Buscaremos agotar todas las líneas de investigación y tener resultados que informar”.

Confirmó la información que circuló en plataformas digitales sobre que tres elementos de una empresa de seguridad privada habrían sido víctimas del ataque, sin embargo, aclaró que en este momento no se difundirán datos específicos de las personas fallecidas o relacionadas con el hecho, para no poner en riesgo a terceros y garantizar un manejo responsable de la información.

Respecto a posibles lesionados, explicó que ninguna persona permaneció en el sitio y que, hasta ahora, no se han presentado denuncias formales por lo que mantiene comunicación con autoridades de la Secretaría de Salud para verificar si alguna clínica atendió a personas heridas, aunque recordó que la investigación de los delitos corresponde exclusivamente a la institución.

Aseguró que la pelea de gallos se desarrollaba sin autorización municipal ni estatal y que en el lugar se localizaron animales utilizados para las peleas de gallos. La Fiscalía continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

De Jesús Hernández recordó que, el primer reporte se recibió a través del 911, alertando sobre una riña y posibles detonaciones. La primera corporación en llegar al sitio fue la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, cuyos elementos verificaron la presencia de personas heridas y solicitaron la intervención de los servicios de salud. En el lugar se confirmó el fallecimiento de cuatro personas, mientras que una más perdió la vida posteriormente cuando recibía atención médica.

Detalló que, tras el arribo de la Policía de Investigación del Delito y la Dirección de Servicios Periciales, se procedió al acordonamiento del área, levantamiento de indicios y apertura de la carpeta de investigación.

“Se trataba de un establecimiento acondicionado para la realización de peleas de gallos, aunque desde el exterior parecía un inmueble privado. Al no contar con autorización, la actividad se desarrollaba en la clandestinidad”.

Aseveró que, tras estos hechos, se mantiene una coordinación estrecha entre las instituciones de seguridad municipales, estatales y federales.

“Por instrucción del gobernador Mauricio Kuri, se realizó una reunión en el Palacio de Gobierno para evaluar la situación y definir acciones conjuntas. Para el gobernador es una prioridad conocer la situación que guarda siempre la seguridad del Estado”.

El fiscal explicó que, por la naturaleza del hecho, aún se mantiene reserva sobre algunos datos, pero aseguró que se estarán brindando actualizaciones conforme avance la integración de la carpeta de investigación.