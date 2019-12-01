Viajes gratuitos del teleférico fortalecen a 9 mil negocios de Uruapan

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- Los viajes gratuitos del teleférico de Uruapan, vigentes hasta el 18 de noviembre, impulsan la actividad de alrededor de 9 mil unidades económicas ubicadas a lo largo de su recorrido, al facilitar la movilidad de consumidores hacia las zonas comerciales y de servicios del municipio, destacó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Esta medida permite que las familias destinen menos recursos a sus traslados y tengan mayor facilidad para visitar establecimientos, así como aprovechar las promociones del Buen Fin y realizar sus compras. El incremento en el flujo de personas puede traducirse en más oportunidades de venta para pequeños comercios, restaurantes, hoteles, prestadores de servicios y otros negocios de la zona.

En el área de influencia del teleférico se localizan 8 mil 794 establecimientos, de los cuales 4 mil 109 corresponden al comercio al por menor; mil 275 a restaurantes y hoteles; 588 a la industria manufacturera y 230 al comercio al por mayor, entre otras actividades. Esta concentración representa una importante oportunidad para fortalecer el mercado interno y favorecer la actividad productiva local.

Asimismo, el mayor movimiento de consumidores puede contribuir a que los negocios incrementen su visibilidad, amplíen su cartera de clientes y fortalezcan sus ventas, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas locales (Mipymes), que encuentran en estas temporadas comerciales una oportunidad para posicionar sus productos y servicios.

Actualmente, el teleférico registra alrededor de 18 mil usuarios diarios y durante el Buen Fin la afluencia podría aumentar hasta 30 por ciento. Con ello, la gratuidad del transporte se suma a las acciones para dinamizar la economía de Uruapan, fortalecer el consumo local y generar mayores oportunidades para quienes viven de sus negocios.