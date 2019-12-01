Viajes gratis en el Teleférico de Uruapan este Buen Fin: Bedolla

Viajes gratis en el Teleférico de Uruapan este Buen Fin: Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 10:54:51
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Morelia, Michoacán, a 09 de noviembre del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que con motivo del Buen Fin, usuarios podrán viajar de manera gratuita en el Teleférico de Uruapan, para beneficio de los uruapenses, pero también a los comercios locales que ofrecerán descuentos importantes durante el denominado fin de semana más barato del año.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal recalcó que la promoción será del 11 al 18 de noviembre y se prevé que el sistema de transporte pueda ampliar sus horarios de acuerdo a la demanda de los usuarios.

Por su parte, María Elena Huerta Moctezuma, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), explicó que a lo largo del tramo del teleférico se pasa por casi nueve mil unidades económicas y de servicios, lo que es equivalente a casi 40 por ciento de los comercios que están en el alcance.

La funcionaria estatal señaló que el Teleférico de Uruapan ha logrado un posicionamiento importante con 2.5 millones de usuarios desde su inauguración, pero también en temas turísticos, pues durante los días de celebración de la Noche de Muertos tuvo cerca de 60 mil usuarios.

En ese sentido, recalcó que incluso se amplió el horario con cierre de actividades hasta cerca de la 1:15 AM. Agregó, los uruapenses lo utilizan los fines de semana y días festivos como una actividad de esparcimiento o turística.

Malena Huerta destacó que en general los lunes y domingos se reporta más afluencia con 446 mil 426 y 447 mil 777 usuarios respectivamente; mientras que las estaciones Hospital Regional y Parque Nacional son las de mayor número de usuarios.

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