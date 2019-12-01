Apatzingán, Michoacán a 9 de octubre de 2026.- La presidenta del PRD Michoacán, Verónica García Reyes, realizó una gira por Apatzingán para reforzar la presencia del partido en la región, escuchar las preocupaciones de la población y organizar el encuentro regional del próximo 25 de octubre. “Hoy tuvimos una gira en Apatzingán”, señaló al informar sobre las actividades.

Durante el recorrido por el mercado del Áhuate, acompañada por el promotor para recupera la Grandeza de Apatzingán, Vicente González Jiménez, García Reyes dialogaron con la población para conocer sus inquietudes. “La visita permitió recoger planteamientos de quienes trabajan y acuden a este espacio de comercio”, precisó la líder perredista.

Como parte de la agenda, encabezó una reunión de trabajo para organizar el encuentro regional del 25 de octubre. También se reunió con dirigentes de Parácuaro para dar seguimiento a las tareas de organización del PRD en la región.

La gira concluyó con una reunión con habitantes de la colonia Ferrocarril, en Apatzingán. En este encuentro, la presidenta del PRD Michoacán continuó el diálogo con la población sobre sus preocupaciones, como parte del trabajo del partido en el municipio.