Velasco perfila a García Harfuch rumbo a 2030 y destaca su popularidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 20:30:08

Ciudad de México,a 6 de octubre de 2026.- Aunque la elección presidencial de 2030 todavía se encuentra lejos, el nombre de Omar García Harfuch ya comienza a aparecer en las conversaciones sobre una eventual sucesión. Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde en el Senado, consideró que el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana cuenta con condiciones para convertirse en un perfil competitivo si decide buscar la Presidencia.

El legislador destacó la popularidad que, según afirmó, ha alcanzado García Harfuch a partir de su desempeño al frente de la estrategia de seguridad, al señalar que su reconocimiento ciudadano podría incluso colocarlo por encima de las propias marcas partidistas.

Velasco sostuvo que los resultados del funcionario en el combate a la delincuencia y la inseguridad han fortalecido su imagen pública. Aseguró además que actualmente aparece en los primeros lugares de distintos sondeos públicos.

En ese contexto, el senador del PVEM comparó al secretario con el actor y cantante Pedro Infante, al considerar que ambos cuentan con un nivel de popularidad que trasciende el ámbito en el que desarrollaron sus actividades.

Velasco aclaró que todavía es prematuro hablar de una candidatura presidencial para 2030 y recordó que García Harfuch pertenece a Morena. Sin embargo, planteó que si el funcionario mantiene su desempeño y popularidad y eventualmente decide participar, podría convertirse en un proyecto electoral ganador.

El coordinador del Partido Verde también recordó que su partido ha respaldado políticamente a García Harfuch en anteriores procesos, entre ellos su candidatura al Senado en 2024 y su aspiración para encabezar el Gobierno de la Ciudad de México.

Para Velasco, el perfil de los candidatos puede resultar determinante en una elección, incluso por encima de las estructuras partidistas, por lo que consideró que la trayectoria y aceptación ciudadana de García Harfuch podrían ser factores relevantes ante una eventual contienda presidencial.