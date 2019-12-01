Vecinos de San Francisquito se manifiestan a favor de obras en el barrio 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 15:43:37

Querétaro, Querétaro, a 24 de febrero de 2026.- Habitantes del barrio de San Francisquito, en el corazón de Querétaro, expresaron públicamente su apoyo a las obras municipales anunciadas para la zona y rechazaron la intervención de la Confederación del Barrio Indígena Urbano, a la que desconocen como representante legítima.

En una rueda de prensa, vecinos agrupados en la alianza “Voces Legítimas de San Francisquito” afirmaron que no reconocen la validez de la organización y que no fueron consultados en su formación.

“El pronunciamiento que hacemos hoy es para desconocer expresamente a la confederación que se autodenomina barrio urbano indígena de nuestro barrio de San Francisquito”, declararon.

Sostuvieron que dicha agrupación no fue elegida mediante una asamblea con mayoría de habitantes y anunciaron que preparan un documento jurídico para solicitar la revocación de su nombramiento ante las instancias correspondientes.

Los vecinos manifestaron su apoyo a las obras anunciadas por el municipio, entre ellas la instalación de un arcotecho en las canchas de la calle 21 de Marzo, la rehabilitación de espacios deportivos, un salón de usos múltiples, un nicho para la Virgen de Guadalupe y trabajos de drenaje. “Pedimos a gritos un arcotecho”, señalaron durante la conferencia.

Héctor Granados, residente del barrio con 64 años, expresó su respaldo a las intervenciones. “Estoy a favor de todas las obras porque me preocupa mi familia, mis amigos y mis vecinos”.

Eliberto Vázquez, vecino de la calle 21 de Marzo, expresó su apoyo a los trabajos siempre y cuando se realicen adecuadamente.

“Estoy a favor de las obras, pero siempre y cuando sean unas obras bien hechas”.

Durante el posicionamiento, los asistentes acusaron a la confederación de actuar con intereses políticos y de no representar a la mayoría del barrio. Afirmaron que entre el 80 y el 90 por ciento de los habitantes apoyan las obras municipales.

Además, responsabilizaron a miembros de dicha agrupación de posibles actos de intimidación o difamación en redes sociales.