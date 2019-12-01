Vanhe Caratachea propone garantizar apoyos integrales en Michoacán para niñas, niños y adolescentes en rehabilitación

Vanhe Caratachea propone garantizar apoyos integrales en Michoacán para niñas, niños y adolescentes en rehabilitación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 18:07:20
Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- La diputada Vanhesa Caratachea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para adicionar los artículos 5 y 6 de la Ley Contra las Adicciones del Estado de Michoacán, con el propósito de que el Estado garantice, como obligación y no como buena voluntad, programas de becas educativas, apoyos alimenticios, transporte escolar y acompañamiento psicológico y social para niñas, niños y adolescentes en proceso de rehabilitación.

Durante su exposición ante el Pleno, la legisladora señaló que la adicción en menores es una “herida silenciosa” que afecta hogares, escuelas y comunidades, y que exige una respuesta integral. Destacó que la legislación actual se ha quedado corta, pues los menores reciben atención médica, pero no apoyo educativo ni social que les permita reintegrarse plenamente.

Vanhe Caratachea detalló que esta reforma también busca fortalecer los entornos escolares, para que sean espacios seguros, libres de adicciones y llenos de oportunidades. Subrayó la importancia de que las escuelas detecten riesgos a tiempo, implementen campañas permanentes de prevención y actúen ante cualquier señal de alerta. “Queremos un sistema educativo que abrace, no que excluya; que acompañe, no que estigmatice”, expresó.

Finalmente, enfatizó que la verdadera rehabilitación no termina en un consultorio, sino cuando un niño vuelve a creer en sí mismo y regresa a la escuela. “Cada niña o adolescente que logra dejar una adicción y sonreír de nuevo es una victoria del Estado, de la sociedad y de la humanidad misma”, afirmó.

