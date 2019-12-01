Vanhe Caratachea busca acabar con la congeladora legislativa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 14:16:39

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.- Que las iniciativas sean dictaminadas en máximo 30 días hábiles es la propuesta de la diputada local Ana Vanessa Caratachea Sánchez ante el rezago legislativo y el veto parlamentario.

Durante la sesión extraordinaria de este miércoles, la diputada de La Piedad expuso que actualmente son muchas las iniciativas que ni se discuten ni se rechazan y ni siquiera se votan, pues permanecen congeladas en comisiones, lo cual constituye una especie de veto contra algunos diputados.

“Cuando una iniciativa se queda sin dictamen, no sólo se detiene un trámite legislativo, se posterga una respuesta a la sociedad”, señaló.

La Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado prevé un plazo de 180 días y se pueden pedir prórrogas. De aprobarse la propuesta de Vanessa Caratachea, se permitiría una sola prórroga y se generarían obligaciones para dictaminar “sí o sí”.

“Porque el problema no siempre está en lo que se discute en este pleno, muchas veces el verdadero problema está en lo que nunca llega a discutirse”, justificó.

La propuesta de la diputada del PAN es que además se registren las fechas de turno y prórrogas y se instituya el concepto de caducidad legislativa para obligar a la resolución de iniciativas.

Vanessa Caratachea enfatizó que legislar no es sólo presentar iniciativas, porque eso sería simulación.