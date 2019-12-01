Vanessa Caratachea asegura que habrá debate y diálogo al frente de la bancada del PAN

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 16:00:34

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- La diputada Vanessa Caratachea, recién elegida coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Michoacán, afirmó que encabezará una bancada firme en sus posturas y abierta al diálogo durante el último tramo de la legislatura. La coordinación se compartirá con el legislador Alfonso Janitzio Chávez, aunque la dirigencia estatal determinará cuándo se hará el relevo.

Caratachea explicó que la definición de la coordinación corresponde a la dirigencia estatal del albiazul, de acuerdo con los estatutos del partido. Evitó especular sobre las razones del cambio y dijo que su responsabilidad será contribuir al cierre de la legislatura y dar seguimiento a las iniciativas pendientes.

La diputada señaló que le corresponderá estar al frente de la bancada con los temas como el presupuesto estatal y la designación del titular de la Fiscalía, aunque aclaró que el trabajo dependerá de cómo avance la agenda legislativa.

“Estamos contentos, pero también asumiendo una responsabilidad grande, sobre todo porque este es el cierre de la legislatura”, expresó.

Sobre la línea de trabajo que tendrá al frente de la bancada, aseguró que mantendrá su personalidad y que le gusta debatir y defender las posturas de Acción Nacional.

“A mí me encanta el debate, me encanta defender posturas y argumentar los temas”, dijo. Añadió que el PAN respaldará las propuestas que considere convenientes para Michoacán y fijará una posición crítica cuando no esté de acuerdo.

Caratachea sostuvo que el grupo parlamentario será una oposición responsable, dispuesta a dialogar y a colaborar en los temas que beneficien al estado, pero también a señalar aquello que considere necesario.

“Donde tengamos que caminar en beneficio del estado de Michoacán, lo haremos, y donde no, también seremos una oposición como tal”, afirmó.

La legisladora descartó que existan problemas de unidad en la bancada. Sobre su antecesor, dijo que las decisiones de la bancada se tomaban de manera conjunta y, en ocasiones, por mayoría.