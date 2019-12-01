Van 12 registros de aspirantes a la Fiscalía General del Estado de Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 15:12:27

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2026.- A un par de días de que cierre la convocatoria para la titularidad de la Fiscalía General del Estado, hasta el momento se han registrado 12 personas, entre ellas 2 mujeres.

Al respecto la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Giulianna Bugarini Torres, indicó que ninguno de los aspirantes habría participado en la convocatoria anterior, en la que fue elegido Carlos Torres Piña como fiscal.

“Hasta ahorita no tenemos ningún nombre repetido”, señaló Bugarini, quien indicó que los nombres se darán a conocer una vez que cierre el periodo de registro, previsto para el viernes 13 de noviembre.

La diputada integrante de la Comisión de Justicia del Congreso explicó que, concluida esa etapa, la Comisión de Justicia revisará los perfiles y realizará entrevistas a las personas aspirantes. Estas comparecencias serán abiertas al público, dijo, para que la ciudadanía pueda conocer el proceso.

De acuerdo con la convocatoria, la Comisión seleccionará hasta diez perfiles para enviarlos al titular del Poder Ejecutivo estatal. Posteriormente, el Ejecutivo remitirá una terna al Congreso, cuyo pleno elegirá a la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía.

Bugarini Torres expresó confianza en que continúen los registros de aspirantes hasta el cierre de la convocatoria.