Van 12 registros de aspirantes a la Fiscalía General del Estado de Michoacán

Van 12 registros de aspirantes a la Fiscalía General del Estado de Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 15:12:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2026.- A un par de días de que cierre la convocatoria para la titularidad de la Fiscalía General del Estado, hasta el momento se han registrado 12 personas, entre ellas 2 mujeres.

Al respecto la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Giulianna Bugarini Torres, indicó que ninguno de los aspirantes habría participado en la convocatoria anterior, en la que fue elegido Carlos Torres Piña como fiscal.

“Hasta ahorita no tenemos ningún nombre repetido”, señaló Bugarini, quien indicó que los nombres se darán a conocer una vez que cierre el periodo de registro, previsto para el viernes 13 de noviembre.

La diputada integrante de la Comisión de Justicia del Congreso explicó que, concluida esa etapa, la Comisión de Justicia revisará los perfiles y realizará entrevistas a las personas aspirantes. Estas comparecencias serán abiertas al público, dijo, para que la ciudadanía pueda conocer el proceso.

De acuerdo con la convocatoria, la Comisión seleccionará hasta diez perfiles para enviarlos al titular del Poder Ejecutivo estatal. Posteriormente, el Ejecutivo remitirá una terna al Congreso, cuyo pleno elegirá a la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía.

Bugarini Torres expresó confianza en que continúen los registros de aspirantes hasta el cierre de la convocatoria.

Más información de la categoria
Asaltan a cuentahabiente en Morelia, Michoacán; le roban 250mp
Suegra y yerno mueren tras ataque armado en Villagrán, Guanajuato
Decomisan 35 toneladas de precursores químicos en Sinaloa; hay 3 detenidos
Ante el próximo Buen Fin, la SSP aconseja para comprar en línea sin caer en fraudes
Más información de la categoria
Decomisan 35 toneladas de precursores químicos en Sinaloa; hay 3 detenidos
Detienen a "Beto Leyva" en Tijuana, señalado como traficante de personas; es buscado por EEUU
Líder de "Los Rs", célula de Jalisco con operaciones en Michoacán, obtiene amparo contra extradición a EEUU
Nuevo frente frío provocará bajas temperaturas en el norte y noreste