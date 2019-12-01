Van 100 empresas MiPymes de Querétaro que han sustituido energía por paneles solares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 17:20:53

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2025.- Hasta el momento, 100 empresas MiPymes han sustituido la energía por paneles solares, reconoció Marco del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).

“Querétaro tiene mucha área de oportunidad, nosotros estamos impulsando, a través del sector estatal, bajas emisiones de carbón, a través de un programa específico que lanzamos para la sustitución de paneles en pequeños negocios”.

Tras el anuncio de inversión por 10 millones de dólares de la empresa queretana-canadiense Solfium, líder en el sector de energía solar y la descarbonización de cadenas de valor empresariales que generará 150 empleos directos y 600 indirectos.

Del Prete Tercero recordó que Solfium es una empresa tecnológica que cubre un fin importante: el primero es hacer negocios, crear empleos e invertir en el estado, pero más allá de eso, es el compromiso que tiene con el medio ambiente.

“Es cierto que va a permitir que se reduzcan las emisiones de CO2 de los orígenes de la energía eléctrica, pero el trasfondo o el valor primordial de esta empresa es que va a apoyar a muchas pequeñas empresas a ser eficientes en cuanto a costos”.

Por ejemplo, dijo, las misceláneas y los pequeños negocios batallan con un costo hundido que es la energía eléctrica en donde en ocasiones gasta más en energía que en nómina porque quien atiende el negocio es la familia y gasta más en energía que en renta porque estas misceláneas están en una casa o en un local.

“Esta empresa, digamos, es una distribuidora, es una aplicación tecnológica de distribución de generación distribuida de energía eléctrica a través de paneles solares y tiene un triple propósito: primero, hacer negocio, invertir en Querétaro al generar 150 empleos directos y 600 indirectos; contribuir al medio ambiente a través de las pymes y fomentar la industria de la instalación de paneles eléctricos que es una industria muy competitiva y muy demandante en cuanto a certificaciones”.

Por ello, aclaró, el anuncio de inversión es una noticia redonda porque no solo está generando desarrollo económico, sino que está generando empleos, está apoyando a las pymes, está contribuyendo con el medio ambiente y está apoyando a la tecnología de Querétaro.

“Entonces, le agrega mucho valor a esta empresa que nació en Querétaro, es una empresa queretana-canadiense que hoy está generando una oportunidad de materia prima”.

Destacó que esta plataforma tecnológica integra instaladores, proveedores, financieras y aliados logísticos para dar una solución hecha a medida para cada cliente.

“Es este desarrollo tecnológico que ha permitido atraer fondos de inversión e implementar estas tecnologías aquí en Querétaro”.

Detalló que estos proyectos representarán más de mil 600 millones de dólares de ahorros para sus clientes, lo cual se traduce en 3.5 millones de toneladas de CO2 reducidas.

“Impactarán más de 2 mil 500 Pymes, ayudando a pequeñas Pymes solares a crecer en Querétaro y en todo México, dándoles acceso a sus clientes a energía limpia, a ahorros operativos y todas las bases para un desarrollo sustentable”.