Vamos a institucionalizar el Parlamento con Perspectiva de Discapacidad: Nalleli Pedraza

Morelia, Michoacán, a 16 de abril del 2026.- "En la Cuarta Transformación, legislar significa dar voz a quienes por décadas fueron invisibilizados", afirmó la diputada Nalleli Pedraza Huerta al hacer entrega, ante Servicios Parlamentarios, de la primer serie de iniciativas que buscan transformar la realidad de las personas con discapacidad en Michoacán.

Tras el éxito del primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad, donde se recibieron cerca de 90 propuestas elaboradas por los propios ciudadanos, la legisladora informó que, tras un riguroso proceso de revisión técnica, 40 iniciativas cumplieron con los requisitos para ser presentadas formalmente ante el Pleno del Congreso del Estado.

La diputada morenista destacó que este miércoles se entregó la “iniciativa madre” de este ejercicio, la cual busca institucionalizar este parlamento para que se lleve a cabo año con año, con el objetivo de que este espacio de participación no sea solo una idea pasajera, sino un derecho ganado y permanente para la ciudadanía.

“Estamos cumpliendo nuestra palabra. Este fue un parlamento abierto de verdad, donde las y los participantes presentaron iniciativas para sí mismos, desde su propia realidad. Hoy presentamos la iniciativa para que este parlamento sea ley y se repita cada año. No queremos acciones de un solo día; queremos que la inclusión sea una política de Estado”, puntualizó Pedraza Huerta.

Acompañada por algunos de los parlamentarios que participaron en este primer ejercicio, Nalleli Pedraza explicó que para dar orden y un seguimiento puntual, las 40 iniciativas se dividieron por temáticas.

Detalló que cada miércoles se estarán presentando nuevos paquetes de reformas —iniciando el próximo miércoles con seis más— hasta completar la totalidad de las propuestas.

La representante popular hizo un llamado a la sensibilidad de sus compañeros en el Congreso para que estas iniciativas sean analizadas con prontitud y lleguen al Pleno para su votación.

"Todas y todos somos personas y tenemos los mismos derechos. No podemos seguir permitiendo la desigualdad. Las personas con discapacidad enfrentan retos más difíciles cada día y el Estado tiene la obligación de emparejar el piso. Legislar con perspectiva de discapacidad es un acto de justicia y de humanismo mexicano", concluyó.