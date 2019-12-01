Uruapan continúa la transformación con nuevo Mercado Poniente: Gladyz Butanda

Uruapan continúa la transformación con nuevo Mercado Poniente: Gladyz Butanda
Fecha: 28 de Noviembre de 2025
Uruapan, Michoacán, 28 de noviembre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, inauguró el nuevo Mercado Poniente, una obra emblemática que impulsa la transformación urbana, económica y social de la ciudad.
 
El nuevo mercado forma parte de las 22 acciones estratégicas orientadas a mejorar la infraestructura pública y brindar espacios dignos, modernos y seguros beneficiando a más de 78 comerciantes e impulsando el desarrollo económico.
 
“Este mercado contará con una conexión directa a la estación 6 del Teleférico, lo que mejorará significativamente su accesibilidad”, comentó Gladyz Butanda.
 
El Mercado Poniente se posiciona como uno de los desarrollos más importantes en materia de impulso al comercio local, al integrar instalaciones renovadas, áreas ordenadas, luminarias, estacionamiento, y un cruce seguro que busca mejorar la movilidad y brindar seguridad a las y los visitantes.
 
Con acciones como esta, se continúan construyendo espacios públicos que fomentan la convivencia, el desarrollo económico y el bienestar de toda la ciudadanía, destacó.
 
Además de mejorar la infraestructura, el nuevo mercado impulsará la economía local al fortalecer la actividad de pequeños productores, artesanos y comerciantes que son la base del comercio tradicional del municipio.

