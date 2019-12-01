Uruapan, con la mayor inversión en infraestructura en los últimos 50 años: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 11:25:49

Morelia, Michoacán, 21 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla encabeza el proyecto de infraestructura de mayor inversión de los últimos 50 años para Uruapan, con mega obras como el teleférico, mejores conexiones carreteras y espacios para la recreación de las familias.

En el marco de su cuarto informe de gobierno, destacó la construcción del teleférico donde se invierten 3 mil 200 millones de pesos de recurso estatal, para mejorar la movilidad de manera sostenible de una de las ciudades más importantes del estado, lo que reducirá significativamente los tiempos de traslado y costos para los usuarios.

Detalló que contempla un trayecto de 8.4 kilómetros, seis estaciones y 90 cabinas para mover hasta a 19 mil pasajeros por día. Además, se realizan 22 obras adicionales como construcción y rehabilitación de vialidades, la recuperación de espacios públicos y la instalación de áreas recreativas como un skatepark en la estación 5.

Ramírez Bedolla apuntó que con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se realiza la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI, para llegar hasta el puerto de Lázaro Cárdenas y sumar en total 22 kilómetros con una inversión federal de 8 mil 013 millones de pesos.

Además, precisó que tan solo este año el Gobierno estatal invierte más de 2 mil 300 millones de pesos en obras públicas.