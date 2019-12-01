Uruapan avanza con obras de alto impacto y sin deuda pública: Baltazar Gaona

Uruapan, Michoacán, a 18 de abril de 2026.- El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, expresó su beneplácito por la inauguración del Teleférico de Uruapan, al considerar que se trata de una obra histórica que moderniza la movilidad urbana, impulsa el desarrollo regional y mejora la calidad de vida de miles de familias michoacanas.

El legislador reconoció el liderazgo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien impulsó este proyecto estratégico bajo una visión de desarrollo con responsabilidad financiera. “Hoy queda demostrado que cuando hay voluntad política y honestidad en el manejo de los recursos públicos, se pueden concretar grandes obras sin endeudar al estado”, afirmó.

Gaona García destacó también el trabajo realizado por Gladyz Butanda Macías, al señalar que su capacidad técnica y compromiso fueron fundamentales para hacer realidad una obra que coloca a Uruapan a la vanguardia en materia de transporte público sustentable. “El esfuerzo coordinado rinde frutos cuando se pone por delante el bienestar ciudadano”, puntualizó.

Asimismo, celebró la presencia de Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la CDMX, así como de Jesús Esteva Medina, quien acudió en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Señaló que la asistencia de autoridades federales y de la capital del país confirma la relevancia nacional que hoy tiene Michoacán en materia de infraestructura y movilidad moderna.

El diputado recordó que el Teleférico de Uruapan representa una alternativa eficiente, segura y ecológica para miles de usuarios, al reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad entre distintas zonas de la ciudad y ofrecer una opción moderna de transporte para estudiantes, trabajadores y familias enteras. Añadió que este tipo de proyectos también generan derrama económica y fortalecen el turismo local.

“Desde el Congreso del Estado seguiremos respaldando acciones que impulsen el progreso de nuestros municipios. El Teleférico de Uruapan es muestra clara de que la transformación sí llega cuando se gobierna pensando en el pueblo”, concluyó Baltazar Gaona García.