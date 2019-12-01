Uruapan avanza con obras de alto impacto y sin deuda pública: Baltazar Gaona

Uruapan avanza con obras de alto impacto y sin deuda pública: Baltazar Gaona
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 18:37:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 18 de abril de 2026.- El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, expresó su beneplácito por la inauguración del Teleférico de Uruapan, al considerar que se trata de una obra histórica que moderniza la movilidad urbana, impulsa el desarrollo regional y mejora la calidad de vida de miles de familias michoacanas.

El legislador reconoció el liderazgo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien impulsó este proyecto estratégico bajo una visión de desarrollo con responsabilidad financiera. “Hoy queda demostrado que cuando hay voluntad política y honestidad en el manejo de los recursos públicos, se pueden concretar grandes obras sin endeudar al estado”, afirmó.

Gaona García destacó también el trabajo realizado por Gladyz Butanda Macías, al señalar que su capacidad técnica y compromiso fueron fundamentales para hacer realidad una obra que coloca a Uruapan a la vanguardia en materia de transporte público sustentable. “El esfuerzo coordinado rinde frutos cuando se pone por delante el bienestar ciudadano”, puntualizó.

Asimismo, celebró la presencia de Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la CDMX, así como de Jesús Esteva Medina, quien acudió en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Señaló que la asistencia de autoridades federales y de la capital del país confirma la relevancia nacional que hoy tiene Michoacán en materia de infraestructura y movilidad moderna.

El diputado recordó que el Teleférico de Uruapan representa una alternativa eficiente, segura y ecológica para miles de usuarios, al reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad entre distintas zonas de la ciudad y ofrecer una opción moderna de transporte para estudiantes, trabajadores y familias enteras. Añadió que este tipo de proyectos también generan derrama económica y fortalecen el turismo local.

“Desde el Congreso del Estado seguiremos respaldando acciones que impulsen el progreso de nuestros municipios. El Teleférico de Uruapan es muestra clara de que la transformación sí llega cuando se gobierna pensando en el pueblo”, concluyó Baltazar Gaona García.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Quitan la vida a una persona durante una riña en la colonia El Calvario de Pátzcuaro, Michoacán
Exalcalde de Tumbiscatío que fue asesinado, no tenía amenazas previas, informa Fiscalía Michoacán
FGR destruye más de cinco toneladas de estupefaciente asegurado en Michoacán
Dan último adiós en Zitácuaro a policía que perdió la vida en un accidente automovilístico en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Exalcalde de Tumbiscatío que fue asesinado, no tenía amenazas previas, informa Fiscalía Michoacán
Accidente de camioneta del Servicio Público en Zitácuaro, Michoacán, deja siete heridos 
Rescatan a dos personas, tras operativo con intercambio de disparos; vinculan a proceso a dos presuntos secuestradores
Mariachis armados y encapuchados abren fuego en el Mercado Morelos de Puebla; dejan tres personas heridas
Comentarios